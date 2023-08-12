Veronikaworks

работа с текстом
я начинающий фрилансер, буду рада помочь выполнить вашу работу качественно.
Чем я могу Вам помочь:
- переведу текст из видео- или аудиоформата, со старых рукописных форматов, с PDF-файлов, в текстовый документ;
- точно запишу интервью и/или литературно его обработаю;
- обработаю Ваш текст, уберу орфографические, грамматические и прочие ошибки;
- доведу уникальность текста до 95%;
- сделаю рерайт и/копирайт статей на любые тематики по Вашим требованиям.
Что Вы получите:
- выполненный в срок заказ;
- ответственный подход к работе;
- выполнение точно по ТЗ;
- отчет от каждом этапе выполнения заказа;
- внесение правок по Вашим замечаниям;
- только ручная работа по набору текстов и его обработке, никаких неточно распознанных слов и пропусков!