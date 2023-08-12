Veronikaworks

работа с текстом

я начинающий фрилансер, буду рада помочь выполнить вашу работу качественно.



Чем я могу Вам помочь:

- переведу текст из видео- или аудиоформата, со старых рукописных форматов, с PDF-файлов, в текстовый документ;

- точно запишу интервью и/или литературно его обработаю;

- обработаю Ваш текст, уберу орфографические, грамматические и прочие ошибки;

- доведу уникальность текста до 95%;

- сделаю рерайт и/копирайт статей на любые тематики по Вашим требованиям.



Что Вы получите:

- выполненный в срок заказ;

- ответственный подход к работе;

- выполнение точно по ТЗ;

- отчет от каждом этапе выполнения заказа;

- внесение правок по Вашим замечаниям;

- только ручная работа по набору текстов и его обработке, никаких неточно распознанных слов и пропусков!