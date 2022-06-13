Вероніка Січкар Vers_retouch_Vers_retouch_
29 летУкраина/Зугрэс
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Photo Retoucher
Предметна ретуш Ретуш тіла та обличчя
Корекція кольору та об'єму
Корекція рис обличчя
Корекція об'ємів та ліній тіла
Ретуш одягу: розгладження складок, надання естетичного вигляду.
Ретуш очей: надання живого блиску.
Ретуш шкіри та волосся
Корекція кольору, контрасту, світлотіней, тону.
Ретуш шкіри зі збереженням текстури, але з видаленням вад.
Портфоліо тут - https://www.behance.net/fda56ed7
Інстаграм - https://www.instagram.com/versretouch/