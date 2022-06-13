Vers_retouch_

Photo Retoucher

Предметна ретуш Ретуш тіла та обличчя

Корекція кольору та об'єму

Корекція рис обличчя

Корекція об'ємів та ліній тіла

Ретуш одягу: розгладження складок, надання естетичного вигляду.

Ретуш очей: надання живого блиску.

Ретуш шкіри та волосся

Корекція кольору, контрасту, світлотіней, тону.

Ретуш шкіри зі збереженням текстури, але з видаленням вад.

Портфоліо тут - https://www.behance.net/fda56ed7

Інстаграм - https://www.instagram.com/versretouch/