VertusVenom

Здравствуйте, необходимо сделать сайт кейсов WoT Несколько примерном сайтов [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwotcase.ru]wotcase.ru[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwot-leader.ru]wot-leader.ru[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwotkit.ru]wotkit.ru[/url] + нужно написать бот который будет продавать и отправлять выигрыши пользователям + подключить прием платежей + сделать реферальную систему -Напишите свой скайп оставляя ставку -Работаем по системе поетапной оплаты или ...
Максим Беспалов VertusVenomVertusVenom
- $120Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
mod x evo – интеграция модуля курьерской доставки DPD Необходимо заменить в "Корзине" интернет-магазина уже существующий модуль курьерской доставки "СПСР-экспресс" на новый модуль курьерской доставки DPD, чтобы при вводе параметров (город, а также подтягивается вес ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создать шаблон на OpenCart и сделать как [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.ural-mart.ru%2F]www.ural-mart.ru/[/url] только в своем стиле. Кто справится пишите в скайп m1krob005и еще нужно заполнить сайт позициями с:[url=http://holodopt.ru/holodilnoe-oborudovanie/holodilnye-shkafy/]http://holodopt.ru/holodilnoe-oborudovanie/holodilnye-shkafy/[/url]Без предоплатыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Коллеги, доброго времени суток. Ищу верстальщика/программиста, который сможет реализовать проект на 1c-bitrix по готовому дизайн-макету. Есть четкое ТЗ по функционалу и содержимому каждой страницы + грамотно описан функционал. Лицензия куплена. От вас жду: - Портфолио, желательно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- организация платной подписки за месяц, полгода, год - два типа платного контента и доступов к нему - регистрация через проверенные источники (fb, vk, mail.ru, gmail) - подвязка оплат через cloudpayment (возможно через готовые модули) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сейчас заканчивается разработка мобильного приложения. Для этого мобильного приложения необходимо сделать верстку. Верстать придется около 50 экранов с повторяющимися элементами. Тз как такого нет. У нас есть мобильное приложение для мобильных телефонов, нам надо его сверстать для ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[list=1][*]Перестала работать корзина. Не оформляет заказ. Судя по логам инициализация скриптов в неправильной последовательности:[/list] <----- раньше <---- чем объявление jQuery 2. Корзина после оформления заказа требует повторного подтверждения, достаточно первого. 3. Надпись в корзине "Пожалуйста, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Движок webasyst Shop-script 7 есть 2 условия: 1. Только люди с опытом 2. Только в бюджет Сейчас мелочи и их небольшая кучка. 1. Нормальная версия 1.1. Главная страница 1.1.1. Бренды А) внешний вид сделать как на макете Б) Размер брендов поменьше В) ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробнее детали обсудим лично писать скайпHTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры Нужно подключить к сайту на Wordpress плагин Bnovo – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fbnovo.ru%2F]bnovo.ru/[/url] Нужно чтобы все брони приходили в нашу PMS. Алгоритм работы плагина: человек нажимает "забронировать", появляется окно с выбором даты, человек выбирает дату, вводит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен опытный битрикс разработчик для доработок интернет-магазина. Все проводимые работы должны быть выполнены качественно и в коротчайшие сроки. Список необходимых доработок вышлю индивидуально. + нужна мобильная версия интернет-магазина. Вся верстка предоставляется с нашей стороныВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
верстать нужно на bootstrap обязательно использование шемы. На главной стр шему упустили – нужно поправить.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Исполнитель только из СПб Поддержка и сео оптимизация сайта. Сайт на Adobe Muse Продвижение СЕО Отчетность 1 раз в месяц. 25point5.ruПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка, макеты скину в личку. У меня уже есть сайт, нужно сделать редизайн www.gunsparts.ru хочу примерно как http://molot.biz/ https://www.magpul.com/ https://www.atigunstocks.com/ https://www.leapers.com/ суть, на главной только баннеры и плитки категрии, выподающее меню отображающее все, чтоб покупатель не искал есть ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад