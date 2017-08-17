VertusVenom

Сейчас заканчивается разработка мобильного приложения. Для этого мобильного приложения необходимо сделать верстку. Верстать придется около 50 экранов с повторяющимися элементами. Тз как такого нет. У нас есть мобильное приложение для мобильных телефонов, нам надо его сверстать для ...