Семейное положение: не замужем, детей нет
ОПЫТ РАБОТЫ:
август 2008 (две недели)
Компания: Банк «Санкт-Петерург»
Должность: практикант в отделе работы с персоналом
Должностные обязанности: Помощь в проведении 2-х недельного маркетингового исследования на тему "Оценка качества сервиса при обслуживании клиентов Банка - физических лиц", а именно составление анкеты, сбор данных методом "тайного покупателя" и написание отчета. Оценка проводилась во время консультации по ипотеке.
Февраль-март 2009 (1 месяц)
Компания: АИМК «Арт-Профит»
Должность: практикант в отделе по работе с клиентами
Должностные обязанности:
- поиск клиентов по базе агентства и ведение телефонных переговоров (а именно предложение услуг агентства и назначение встречи)
- поиск информации (в т.ч. и контактной) о клиентах
- маркетинговое исследование представленных в двух сетях продовольственных магазинов производителей
- организация небольшого корпоративного праздника для сотрудников агентства
- исполнение в течение двух дней обязанностей секретаря на reception
- также во время практики было прослушано несколько лекций о рекламе от директора по маркетингу.
2008 - по н.в.
Компания: бюро переводов ALM
Должность: переводчик-фрилансер с/на немецкий язык.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2006 – н.в. – Санкт-Петербургский Государственный Университет. Факультет социологии. Специальность: Социология (бакалавриат). Дневное отделение.
2009 (апрель – июль) – Университет г. Эрфурт. Факультет государственных наук. Направление: Социальная наука.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: Базовый
Немецкий язык: Разговорный
Компьютерные навыки: MS Office Word, PowerPoint, Excel, Outlook (пользователь)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Достижения: Выиграла конкурс стипендий на 4-х месячное обучение (с апреля 2009 по июль 2009) в Германии по специальности (г. Эрфурт).
Личные качества:
Ответственная, вниметельная, увлекающаяся.
Интересы:
Реклама, немецкий язык, иностранные языки, физиогномика, сальса, бальные танцы.