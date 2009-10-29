Семейное положение: не замужем, детей нет

ОПЫТ РАБОТЫ:

август 2008 (две недели)

Компания: Банк «Санкт-Петерург»

Должность: практикант в отделе работы с персоналом

Должностные обязанности: Помощь в проведении 2-х недельного маркетингового исследования на тему "Оценка качества сервиса при обслуживании клиентов Банка - физических лиц", а именно составление анкеты, сбор данных методом "тайного покупателя" и написание отчета. Оценка проводилась во время консультации по ипотеке.

Февраль-март 2009 (1 месяц)

Компания: АИМК «Арт-Профит»

Должность: практикант в отделе по работе с клиентами

Должностные обязанности:

- поиск клиентов по базе агентства и ведение телефонных переговоров (а именно предложение услуг агентства и назначение встречи)

- поиск информации (в т.ч. и контактной) о клиентах

- маркетинговое исследование представленных в двух сетях продовольственных магазинов производителей

- организация небольшого корпоративного праздника для сотрудников агентства

- исполнение в течение двух дней обязанностей секретаря на reception

- также во время практики было прослушано несколько лекций о рекламе от директора по маркетингу.

2008 - по н.в.

Компания: бюро переводов ALM

Должность: переводчик-фрилансер с/на немецкий язык.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2006 – н.в. – Санкт-Петербургский Государственный Университет. Факультет социологии. Специальность: Социология (бакалавриат). Дневное отделение.

2009 (апрель – июль) – Университет г. Эрфурт. Факультет государственных наук. Направление: Социальная наука.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: Базовый

Немецкий язык: Разговорный

Компьютерные навыки: MS Office Word, PowerPoint, Excel, Outlook (пользователь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Достижения: Выиграла конкурс стипендий на 4-х месячное обучение (с апреля 2009 по июль 2009) в Германии по специальности (г. Эрфурт).

Личные качества:

Ответственная, вниметельная, увлекающаяся.

Интересы:

Реклама, немецкий язык, иностранные языки, физиогномика, сальса, бальные танцы.