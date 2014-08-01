Всем привет! В нашу дружную команду Grade Education Centre ищем копирайтера для создания контента на внешние площадки. Основной язык написания текстов – украинский. Важно писать без канцеляризма и суржика, знать правописание и грамматику. Уметь грамотно, четко, структурированно и без ...
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образование (курсы английского языка) grade.ua cambridge.ua
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- Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Надо интегрировать тильду на сайт [url=https://slyoza.com.ua/]https://slyoza.com.ua/[/url] на информационные подразделы. Напишите пож-та приблизительную стоимость такой работы, а также что будет требоваться с нашей стороны для такой интеграции. Оплата на карту привата/моно или на ФОП.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо создать визуальный стиль + шаблоны для фб и инстаграма для сайта [url=https://slyoza.com.ua/]https://slyoza.com.ua/[/url] [url=https://www.facebook.com/slyoza.com.ua/ ]https://www.facebook.com/slyoza.com.ua/ [/url] Нам необходимо создать визуальный-фирменный стиль для промо-кампаний каплей-слезозаменителей и общего присутствия бренда в соцсети Facebook. Визуально придерживаться общих цветов и концепции ...Фирменный стиль7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищу копирайтера, который напишет около 10 текстов на тематику внешней рекламы, LED-экранов, бегущих строк и так далее. [url=https://star-rgb.com/]https://star-rgb.com/[/url] [url=https://star-led.com.ua/ ]https://star-led.com.ua/ [/url] Оплата 50-60 грн за тыс. знаков. Оплата на карту привата.Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Находимся в поисках веб-аналитика, который поможет полностью перенастроить цели в ГА-4 и ГА обычном, а также проверить фейсбук-пиксели. Для сайта Cambridge.ua Сайт на Wordpress, необходимы будут связки с Альфа Срм через сервис Albato, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Для написания текстов для внешних размещений (контент-маркетинга) и блогов на https://cambridge.ua/ и https://grade.ua/ ищем копирайтера, который разбирается в тематике изучения английского языка, экзаменов и повышения квалификации преподавателей английского. Важно разбираться в уровнях знаний английского, понимать разницу ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно поменять верстку (дизайн предоставляется), заменить часть встроенных скриптов (слайдеры и др.) на сайте, дописать компоненты для новостной рассылки. Сайт построен на CMS Drupal, отдельная часть сайта написана на Yii PHP Framework Необходимые навыки: • PHP 5.x • ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад