Надо интегрировать тильду на сайт [url=https://slyoza.com.ua/]https://slyoza.com.ua/[/url] на информационные подразделы. Напишите пож-та приблизительную стоимость такой работы, а также что будет требоваться с нашей стороны для такой интеграции. Оплата на карту привата/моно или на ФОП.