Verusya

Вера Verusya

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SEO, PPC

Запуск, настройка и оптимизация контекстной рекламы в Google Adwords.

образование (курсы английского языка) grade.ua cambridge.ua

SEO:

- внутреннее техническое seo

- аутрич

- линкбилдинг

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтер на украинском по образовательной тематике

    Всем привет! В нашу дружную команду Grade Education Centre ищем копирайтера для создания контента на внешние площадки. Основной язык написания текстов – украинский. Важно писать без канцеляризма и суржика, знать правописание и грамматику. Уметь грамотно, четко, структурированно и без ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция Tilda API в самописный сайт

    Надо интегрировать тильду на сайт [url=https://slyoza.com.ua/]https://slyoza.com.ua/[/url] на информационные подразделы.  Напишите пож-та приблизительную стоимость такой работы, а также что будет требоваться с нашей стороны для такой интеграции.  Оплата на карту привата/моно или на ФОП.

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание визуального стиля для соцсетей

    Добрый день!  Необходимо создать визуальный стиль + шаблоны для фб и инстаграма для сайта [url=https://slyoza.com.ua/]https://slyoza.com.ua/[/url]  [url=https://www.facebook.com/slyoza.com.ua/ ]https://www.facebook.com/slyoza.com.ua/  [/url] Нам необходимо создать визуальный-фирменный стиль для промо-кампаний каплей-слезозаменителей и общего присутствия бренда в соцсети Facebook. Визуально придерживаться общих цветов и концепции ...

    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг на тематику внешней рекламы

    Добрый день!  Ищу копирайтера, который напишет около 10 текстов на тематику внешней рекламы, LED-экранов, бегущих строк и так далее.  [url=https://star-rgb.com/]https://star-rgb.com/[/url] [url=https://star-led.com.ua/ ]https://star-led.com.ua/ [/url] Оплата 50-60 грн за тыс. знаков. Оплата на карту привата.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить цели для сайта

    Добрый день! Находимся в поисках веб-аналитика, который поможет полностью перенастроить цели в ГА-4 и ГА обычном, а также проверить фейсбук-пиксели. Для сайта Cambridge.ua Сайт на Wordpress, необходимы будут связки с Альфа Срм через сервис Albato, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер для seo-текстов в тематике изучения английского

    Добрый день!  Для написания текстов для внешних размещений (контент-маркетинга) и блогов на https://cambridge.ua/ и https://grade.ua/ ищем копирайтера, который разбирается в тематике изучения английского языка, экзаменов и повышения квалификации преподавателей английского. Важно разбираться в уровнях знаний английского, понимать разницу ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на CMS Drupal и Yii PHP Framework

    Нужно поменять верстку (дизайн предоставляется), заменить часть встроенных скриптов (слайдеры и др.) на сайте, дописать компоненты для новостной рассылки. Сайт построен на CMS Drupal, отдельная часть сайта написана на Yii PHP Framework Необходимые навыки: • PHP 5.x • ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDrupaljQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад