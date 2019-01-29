Very_Proger999

Алексей Ефремов Very_Proger999Very_Proger999
24 годаРоссия/Курск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обязанности:
- создание программных продуктов на языках HTML, C++,CSS, Java,Python.
- создание мобильных приложений ;
- разработка веб-приложений;
- создание и администрирование сайтов.
- опыт работы с Windows;
- знание языков С++, Java,Python;
- опыт разработки информационных систем;
- любовь к своему делу;
- добросовестность;
- творческие способности;
- ответственность;
- усидчивость;
- эмоциональная устойчивость;
- нацеленность на решение задач;
- обучаемость.
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