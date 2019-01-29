Very_Proger999

Алексей Ефремов Very_Proger999

 
24 годаРоссия/Курск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Обязанности:

  • создание программных продуктов на языках HTML, C++,CSS, Java,Python.
  • создание мобильных приложений ;
  • разработка веб-приложений;
  • создание и администрирование сайтов.
Прочие навыки:

  • опыт работы с Windows;
  • знание языков С++, Java,Python;
  • опыт разработки информационных систем;
Личные качества:

  • любовь к своему делу;
  • добросовестность;
  • творческие способности;
  • ответственность;
  • усидчивость;
  • эмоциональная устойчивость;
  • нацеленность на решение задач;
  • обучаемость.
PythonHTMLCSSJava