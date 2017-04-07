Veryella

Элла Veryella

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Минимум знаков - максимум информации (о себе):
  • Опыт работы копирайтером долгое время - на протяжении 4-ех лет. 

  • В послужном списке рекламное агенство, коммуникационное агентство, ивенты, работала с IT компанией на аутсорсе (фриланс). В последствии был долгий перерыв в деятельности. Сегодня начинаю как бы с чистого листа, хотя за спиной большой опыт. 

  • Предпочитаю писать на темы кулинарии, фитнеса и спорта, косметики, женских штучек, животных, интерьера, моды и дизайна, психологии и отношений, эзотерики, дети и котики, а также - товары широкого потребления. 

  • С радостью поработаю над с неймингом и предложу варианты слоганов! 

  • By the way, I can speak and right in English.

  • За креативом - ко мне!)

  • Дорогу осилит идущий. А весь путь пройдёт - танцующий.

  • Верю, что работу нужно выбирать также как и семью. Важны любовь, терпение и понимание.

  • Семейное положение: ЗА(любимым)Мужем, есть пёс.

  • В свободное от работы время люблю читать, занимаюсь рукоделием, готовлю и размышляю.