Минимум знаков - максимум информации (о себе):
- Опыт работы копирайтером долгое время - на протяжении 4-ех лет.
- В послужном списке рекламное агенство, коммуникационное агентство, ивенты, работала с IT компанией на аутсорсе (фриланс). В последствии был долгий перерыв в деятельности. Сегодня начинаю как бы с чистого листа, хотя за спиной большой опыт.
- Предпочитаю писать на темы кулинарии, фитнеса и спорта, косметики, женских штучек, животных, интерьера, моды и дизайна, психологии и отношений, эзотерики, дети и котики, а также - товары широкого потребления.
- С радостью поработаю над с неймингом и предложу варианты слоганов!
- By the way, I can speak and right in English.
- За креативом - ко мне!)
- Дорогу осилит идущий. А весь путь пройдёт - танцующий.
- Верю, что работу нужно выбирать также как и семью. Важны любовь, терпение и понимание.
- Семейное положение: ЗА(любимым)Мужем, есть пёс.
- В свободное от работы время люблю читать, занимаюсь рукоделием, готовлю и размышляю.
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