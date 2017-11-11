VeryspecialG

Профессиональная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ + 2 недели бесплатного сопровождения

Приведу клиентов для вашего бизнеса с помощью контекстной рекламы.

Возможна как полная настройка (РСЯ + поиск + ретаргетинг), так и частичная (например только РСЯ).

Учитываю все пожелания заказчика.

Примерные этапы работы:

1. Прокачивание экспертности.

Считаю, что с помощью контекстной рекламы невозможно рекламировать продукт/услугу, в которую ты не погружён.

2. Сбор базовой семантики.

Использую различные инструменты (brainstorm, wordstat, mindmaps), чтобы собрать базовые ключи

3. Парсинг ключей через Key collector.

Собираю высокачастотные запросы по горячим ключам.

4. Ручная чистка семантики и составление списка минус-слов.

Убираю мусорные запросы, дабы отсеять не целевой трафик.

5. Создание объявлений.

Создаю текстово-графические объявления, с использованием быстрых ссылок и уточнений.

+ Добавляю графические объявления, чтобы увеличить охват.

6. Добавление UTM меток.

Прописываю UTM метки, которые позволяют отслеживать откуда и по каким запросам идут клики.

7. Загрузка компании в Яндекс Директ либо сдача XLS таблицы.

Чтобы приступить к работе мне понадобятся:

1. Логин и пароль от вашего рекламного кабинета в яндекс директ (если такого нет, то я бесплатно создам его для вас)

2. Ссылка на сайт

3. Регион, в котором нужно показывать рекламу

4. Краткое описание вашего товара/услуги

5. Сильные стороны вашего бизнеса (действующие скидки, проводимые акции - всё, что может заставить клиента обратиться именно к вам)

Важно! Убедитесь, что ваш сайт готов к рекламной кампании! Товары/услуги соответствуют рекламной политике Яндекс Директа и не имеют законодательных ограничений.