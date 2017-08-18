VesNataly

Наталья Рогова VesNataly

 
42 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
"Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно." Л.Н. Толстой

Образование: высшее экономическое, с отличием (КИ МГОУ)

Курсы: психология, флористика

Качества: ответственность, пунктуальность, аккуратность. 

Сильные стороны: логика, дипломатичность

Слабые стороны: социализация

Последнее место работы: студия флористического дизайна

Должность: управляющий, по совместительству - флорист

Хобби: чтение, психология, йога, астрология

Опыт написания текстов: более трех лет.