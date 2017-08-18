"Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно." Л.Н. Толстой
Образование: высшее экономическое, с отличием (КИ МГОУ)
Курсы: психология, флористика
Качества: ответственность, пунктуальность, аккуратность.
Сильные стороны: логика, дипломатичность
Слабые стороны: социализация
Последнее место работы: студия флористического дизайна
Должность: управляющий, по совместительству - флорист
Хобби: чтение, психология, йога, астрология
Опыт написания текстов: более трех лет.
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