Veselikaryseli

Виконую завдання
Я,Ірина.Мені 33 роки.Мама в декреті.
Маю чудового чоловіка та донечку.
Маю бажання працювати online,та отримувати чистий прибуток за виконану роботу.Кліки,перегляди,відгуки,опитування,коментарі,робота з текстом і т.д.
У Вас немає часу для виконання завдання? Не проблема, я Вам допоможу!
Надаю послуги :
▪︎набір тексту будь-якої складності швидко, грамотно та якісно(з пдф формату, рукопису, фото тощо..)
▪︎Створюю та заповнюю таблиці в Excel.
▪︎Перекладаю текст з російської мови на українську і навпаки.
▪︎ Пишу реферати
▪︎Переписую конспекти.
▪︎Перевіряю тексти на орфографічні помилки.
▪︎Створення діаграм
Буду рада Вам допомогти, звертайтеся!
0989571859