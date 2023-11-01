Veselikaryseli

Виконую завдання

Я,Ірина.Мені 33 роки.Мама в декреті.

Маю чудового чоловіка та донечку.

Маю бажання працювати online,та отримувати чистий прибуток за виконану роботу.Кліки,перегляди,відгуки,опитування,коментарі,робота з текстом і т.д.

У Вас немає часу для виконання завдання? Не проблема, я Вам допоможу!

Надаю послуги :

▪︎набір тексту будь-якої складності швидко, грамотно та якісно(з пдф формату, рукопису, фото тощо..)

▪︎Створюю та заповнюю таблиці в Excel.

▪︎Перекладаю текст з російської мови на українську і навпаки.

▪︎ Пишу реферати

▪︎Переписую конспекти.

▪︎Перевіряю тексти на орфографічні помилки.

▪︎Створення діаграм

Буду рада Вам допомогти, звертайтеся!

0989571859