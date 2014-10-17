Корректор

Образование высшее (нынешний Университет печати).

Опыт работы корректора большой - 13 лет в лучшем издательстве СССР "Художественная литература" и почти 10 лет в небольшом московском издательстве, специализирующемся на выпуске мемуаров, классики, монографий русских и зарубежных авторов.

Высочайший уровень грамотности.

Широкий кругозор.

Опыт работы с большими объёмами текста.

Знание программ MS Word, ABBYY Finereader, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Picasa, Sony Vegas и др.

Наличие дома интернета.

Своими достоинствами считаю ответственность, внимательность, усидчивость, педантичность.

Английский язык - базовый.

Предпочитаю работать спокойно и качественно.

Дополнительные услуги - сканирование и распознавание текстов, обработка фото- и видеоматериалов.

Работаю только дома!

Мой e-mail: [email protected]