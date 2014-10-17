Образование высшее (нынешний Университет печати).
Опыт работы корректора большой - 13 лет в лучшем издательстве СССР "Художественная литература" и почти 10 лет в небольшом московском издательстве, специализирующемся на выпуске мемуаров, классики, монографий русских и зарубежных авторов.
Высочайший уровень грамотности.
Широкий кругозор.
Опыт работы с большими объёмами текста.
Знание программ MS Word, ABBYY Finereader, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Picasa, Sony Vegas и др.
Наличие дома интернета.
Своими достоинствами считаю ответственность, внимательность, усидчивость, педантичность.
Английский язык - базовый.
Предпочитаю работать спокойно и качественно.
Дополнительные услуги - сканирование и распознавание текстов, обработка фото- и видеоматериалов.
Работаю только дома!
Мой e-mail: [email protected]