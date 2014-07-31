Весна Владимировна Зайченко

Тел.: (067) 335-33-19

Е-mail: [email protected]

Образование высшее:

Период обучения : сентябрь 2004 – июнь 2007

Вуз: Высшее Художественно Профессиональное Училище № 5, г. Винница

Специальность: Художник оформитель

Период обучения: сентябрь 2007 – май 2012

Вуз: Киевский Институт Рекламы (МАУП)

Специальность: Графический дизайн

Опыт работы:

Период работы: март 2013 – настоящее время

Компания: ЧП «НЕОДИЗАЙН»

Сфера деятельности компании: Реклама

Должность в компании: Креативный дизайнер

Обязанности: Дизайн нестандартной наружной рекламы, а также дизайн полиграфии, банеров, бордов, вывесок, брендирование автомобилей (троллейбусов). Разработка логотипов и создание фирменного стиля и многое другое.

Период работы: сентябрь 2011 – август 2013

Компания: OOO "Liga.ua"

Сфера деятельности компании: Изготовление Наружной Рекламы

Должность в компании: Дизайнер

Обязанности: Разработка всех графических макетов, работа с клиентами, подсветка зданий, создание видеороликов для IndoorVideo рекламы.

Период работы: ноябрь 2007 – февраль 2011

Компания: ЧП «Костенко» (Мастерская Андрея Костенко)

Сфера деятельности компании: Реклама

Должность в компании: Дизайнер

Обязанности: Рисунок от руки, дизайн полиграфической продукции, дизайн и разработка упаковки, разработка фирменного стиля, создание бренд-буков, подготовка макетов к печатям (офсет, цифра, шелкография, широкоформатная), сканирование, фотография.

О себе:

25 лет, замужем, ребенок-2009 г.р., прекрасные организаторские способности, умение поддерживать отношения с заказниками, поставленные задачи выполняются в сроки, знание Corel Draw, Photoshop, Illustrator, базовое знание InDesign.

На данный момент на постоянной работе в ЧП «Неодизай».