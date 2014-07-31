Весна Владимировна Зайченко
Тел.: (067) 335-33-19
Е-mail: [email protected]
Образование высшее:
Период обучения : сентябрь 2004 – июнь 2007
Вуз: Высшее Художественно Профессиональное Училище № 5, г. Винница
Специальность: Художник оформитель
Период обучения: сентябрь 2007 – май 2012
Вуз: Киевский Институт Рекламы (МАУП)
Специальность: Графический дизайн
Опыт работы:
Период работы: март 2013 – настоящее время
Компания: ЧП «НЕОДИЗАЙН»
Сфера деятельности компании: Реклама
Должность в компании: Креативный дизайнер
Обязанности: Дизайн нестандартной наружной рекламы, а также дизайн полиграфии, банеров, бордов, вывесок, брендирование автомобилей (троллейбусов). Разработка логотипов и создание фирменного стиля и многое другое.
Период работы: сентябрь 2011 – август 2013
Компания: OOO "Liga.ua"
Сфера деятельности компании: Изготовление Наружной Рекламы
Должность в компании: Дизайнер
Обязанности: Разработка всех графических макетов, работа с клиентами, подсветка зданий, создание видеороликов для IndoorVideo рекламы.
Период работы: ноябрь 2007 – февраль 2011
Компания: ЧП «Костенко» (Мастерская Андрея Костенко)
Сфера деятельности компании: Реклама
Должность в компании: Дизайнер
Обязанности: Рисунок от руки, дизайн полиграфической продукции, дизайн и разработка упаковки, разработка фирменного стиля, создание бренд-буков, подготовка макетов к печатям (офсет, цифра, шелкография, широкоформатная), сканирование, фотография.
О себе:
25 лет, замужем, ребенок-2009 г.р., прекрасные организаторские способности, умение поддерживать отношения с заказниками, поставленные задачи выполняются в сроки, знание Corel Draw, Photoshop, Illustrator, базовое знание InDesign.
На данный момент на постоянной работе в ЧП «Неодизай».