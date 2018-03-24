Vesnushka1789

Так...что мы имеем...сейчас расскажу

Ну для начала имеем двоих детей. Уфь, уже скучно))) ну и ладно.))) Имеем опыт общения с людьми. Много опыта, много разных людей. И нервные и спокойные. Всякие- превсякие. Хочу заняться рекрутингом. Считаю , это круто! Помагать людям искать работу, чтоб они без дела не шатались. Все должны работать)) опыта нет. Пока повисла эта идея. Но ничего, если моё, то само придёт. Люблю писать в Инстаграмм. Люблю вести беседы. Про корейскую косметику могу говорить часами. Иногда люблю бесить или успокаивать. Я подстроюсь под настроение оппонента или сопереживателя, или кто там вообще попадётся. Что я тут делаю? Я.хочу.работать. Хочу избавится от "декретного мозгового простоя". Умею: общаться, искать, писАть. Есть предложения? Рассмотрю все))))