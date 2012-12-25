Разработка ПО и баз данных

SQL, Delphi, С++ Builder, MS SQL, InterBase

Web

Perl + MySQL

Технологии и типы работ

1. Нормализация и создание БД(MS SQL, InterBase) с использованием ADO, ODBC, BDE, написание клиентов к БД под Win32, различного видов отчетов, доступ к данным через разные технологии(COM, OLE). WinAPI.

2. Создание Web сайтов и порталов. Технология Perl + MySQL. Пример http://musictalks.ru

3. Работа с COM-портами (разработка ПО транспортных весов)

4. DirectX (DirectDraw - собственный движок 2D анимации) под Delphi,

5. Cоздание приложений Win32, способных работать с контентом сайта через http порт

Опыт профессинального программирования 5 лет.