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??Сколько будет стоить презентация?
Стоимость одного слайда 149?. То есть презентация размером в 5 слайдов будет стоить всего лишь 750?.
?Когда презентация будет готова?
Сделаем презентацию в течении нескольких часов.
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Я против войны в Украине!