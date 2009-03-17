ВОЗРАСТ: 22 года

ОБРАЗОВАНИЕ: Неоконченное высшее.

МЕСТО УЧЁБЫ: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ), 5-й курс, в академическом отпуске(по декрету)

СТАЖ РАБОТЫ:

• Набор технической литературы, оформление чертежей согласно новым стандартам (профком «ХАИ», подготовка к печати специальных методических изданий);

• Набор текстов, правка статей, оформление выпусков (студенческая газета «Взлет», редколлегия профкома «ХАИ» г. Харьков);

• Статьи на историческую тематику, оформление страницы газеты «За Дніпровськими порогами» г. Запорожье;

• Работа Free-lance: копирайтер, рерайтер (материалы для ознакомления вышлю по требованию)

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:

• Украинский - технический, разговорный, литеретурный - свободно;

• Русский - технический, разговорный, литеретурный - свободно;

• Английский - со словарём

• Качественное написание статей различного профиля - технические, социальные, экономические, культурные, исторические, учебные (копирайтинг, 100% уникальные тексты);

• Расширенное владение ПК на уровне оператора и владение нужными программными продуктами (Word, Excel, 1C, AutoCAD, CAD/CAM/CAE, «Компас»)

• Лингвистически грамотный перевод текстового материала (украинский-русский; русский-украинский);

• Владение технической терминологией, умение «читать» чертежи;

• Глубокий, качественный рерайт;

• Информационные и новостные обзоры;

Полное резюме с портфолио предоставляю по требованию заказчика.