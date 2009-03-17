ВОЗРАСТ: 22 года
ОБРАЗОВАНИЕ: Неоконченное высшее.
МЕСТО УЧЁБЫ: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ), 5-й курс, в академическом отпуске(по декрету)
СТАЖ РАБОТЫ:
• Набор технической литературы, оформление чертежей согласно новым стандартам (профком «ХАИ», подготовка к печати специальных методических изданий);
• Набор текстов, правка статей, оформление выпусков (студенческая газета «Взлет», редколлегия профкома «ХАИ» г. Харьков);
• Статьи на историческую тематику, оформление страницы газеты «За Дніпровськими порогами» г. Запорожье;
• Работа Free-lance: копирайтер, рерайтер (материалы для ознакомления вышлю по требованию)
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
• Украинский - технический, разговорный, литеретурный - свободно;
• Русский - технический, разговорный, литеретурный - свободно;
• Английский - со словарём
• Качественное написание статей различного профиля - технические, социальные, экономические, культурные, исторические, учебные (копирайтинг, 100% уникальные тексты);
• Расширенное владение ПК на уровне оператора и владение нужными программными продуктами (Word, Excel, 1C, AutoCAD, CAD/CAM/CAE, «Компас»)
• Лингвистически грамотный перевод текстового материала (украинский-русский; русский-украинский);
• Владение технической терминологией, умение «читать» чертежи;
• Глубокий, качественный рерайт;
• Информационные и новостные обзоры;
Полное резюме с портфолио предоставляю по требованию заказчика.