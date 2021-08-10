Пишу тексты и настраивают таргет, которые продают! Индивидуальный подход к вашему проекту. Применю 7-летний опыт работы для увеличения продаж в вашем
Меня зовут Вета. Работаю в SMM более 7 лет. Продвигаю бренды и улучшаю их репутацию в социальных сетях: - разработка SMM-стратегии;
- ведение социальных сетей «под ключ»;
- таргетированная реклама;
- репутационный менеджмент.
Ссылка на портфолио: https://www.fl.ru/users/vetabsmm/portfolio/нажми
WhatsApp/Telegram +79888990960
Действие аккаунта приостановлено!