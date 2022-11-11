специализируюсь на SMM в «старом» понимании этой профессии – то есть полный цикл, от ведения и модерации сообществ до таргетированной рекламы.

Работаю в SMM более 8 лет. Мой опыт – более 200 реализованных проектов в качестве руководителя проектов в SMM агентстве и самостоятельно, как фрилансер. Продвигаю бренды и улучшаю их репутацию в социальных сетях:- разработка SMM-стратегии;- ведение социальных сетей «под ключ»;- таргетированная реклама;- репутационный менеджмент.С моим портфолио можете ознакомиться по ссылке https://www.fl.ru/users/vetabsmm/portfolio/#/