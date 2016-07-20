VetaVioletta

Образование:09. 2012 – 06. 2016 Национальный университет “Львовская политехника”, факультет журналистики, законченное высшее
09. 2001 – 06. 2012 Ивано-Франковськая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней№ 3
Сертифицированные курсы:06. 2011 – 12. 2012 Курсы иностранных языков Украинско – канадского МБЕРИФ Бизнес-центра, Ивано- Франковск
10. 2011 – 12. 2011 Курсы фотографа, Ивано-Франковск
Опыт роботы:10. 2014 – 05. 2016 журналист; написание статей разной тематики, Издательская группа “Жизнь”, Львов
05. 2014 – 10. 2014 фотограф; Парк развлечений “ Six FlagsGreat Adventure ”, США
01. 2012 – 08. 2012 официант; обслуживание гостей и уборка зала, Шинок “Калина ”, Ивано-Франковск
Дополнительные профессиональные навыки:
- оперативный анализ и поиск информации·
- умение пользоваться сервисами проверки уникальности текстов·
- знание языков: украинский (свободно), русский (родной), английский (Upper -Intermediate)·
- компьютерные навыки: работа с редакторами Adobe Photoshop, InDesign; MS Office – базовый·
- знание HTML/CSS на базовом уровне
Личные качества:
- большое желание узнавать новую информацию·
- креативность·
- умение быстро обучаться ·
- коммуникабельность·
- ответственность·
- целеустремлённость·
- спокойный характер·
- умение ориентироваться в разных ситуациях
Хобби:
- фотография·
- игра на пианино и гитаре·
- кулинария·
- DIY·
- катание на велосипеде и роликах