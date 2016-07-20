VetaVioletta

Виолетта Иванова VetaVioletta

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование:   

09. 2012 – 06. 2016          Национальный университет “Львовская политехника”,  факультет журналистики,                                                            законченное высшее              

09. 2001 – 06. 2012          Ивано-Франковськая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней№ 3

Сертифицированные курсы:

06. 2011 – 12. 2012          Курсы иностранных языков Украинско – канадского МБЕРИФ Бизнес-центра, Ивано-                                                   Франковск                             

10. 2011 – 12. 2011          Курсы фотографа, Ивано-Франковск

Опыт роботы:

10. 2014 – 05. 2016          журналист; написание статей разной тематики, Издательская группа “Жизнь”, Львов

05. 2014 – 10. 2014          фотограф; Парк развлечений “ Six FlagsGreat Adventure ”, США

01. 2012 – 08. 2012          официант; обслуживание гостей и уборка зала, Шинок “Калина ”, Ивано-Франковск

Дополнительные профессиональные навыки: 

  • оперативный анализ и поиск информации·
  • умение пользоваться сервисами проверки уникальности текстов·
  • знание языков: украинский (свободно), русский (родной), английский (Upper -Intermediate)·
  • компьютерные навыки: работа с редакторами Adobe Photoshop, InDesign; MS Office – базовый·
  • знание HTML/CSS на базовом уровне

Личные качества: 

  • большое желание узнавать новую информацию·
  • креативность·
  • умение быстро обучаться ·
  • коммуникабельность·
  • ответственность·
  • целеустремлённость·
  • спокойный характер·
  • умение ориентироваться в разных ситуациях

Хобби:    

  • фотография·
  • игра на пианино и гитаре·
  • кулинария·
  • DIY·
  • катание на велосипеде и роликах