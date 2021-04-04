Vetagereeva

Мои услуги - для простых людей, фотографов, компаний, которым ЕЖЕДНЕВНО нужны профессиональные услуги обработки фото

Фотошоп - это моя основная работа с 2006 года. Нам с Вами не составит труда найти путь решения Вашей задачи. Кроме того, я отличаюсь обязательностью и оперативностью в работе, что поможет Вам не только порадоваться отретушированным фото, но и не чувствовать напряжения в процессе работы. Гарантии на услуги по обработке фото.

Гарантия качества проста: оплата ретуши и обработки фото на заказ происходит только после просмотра и утверждения Вами результатов, поэтому будьте спокойны. Для вашей уверенности, я могу по договоренности сделать тестовую обработку фото в фотошоп бесплатно.