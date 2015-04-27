- ДИЗАЙН САЙТОВ
- СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ
- ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ
- СОЗДАНИЕ FLASH-баннеров
- СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
- ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
- ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
- СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
- ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ В КОНЦЕПЦИЮ
ДИЗАЙН:
- Web-дизайн
- Презентации
- Рекламный дизайн
- Графический дизайн
- Баннеры и gif-анимация
- Логотипы и фирменный стиль
- Персонажи, иконки, кнопки на сайт
- Валидная верстка
- Удобная структура разделов
- Неограниченное количество страниц
- Легкая пользовательская навигация
- Доступная система управления сайтом (CMS)
- Написание уникальных авторских текстов
(включено по умолчанию в сайт):
- Аудит сайта
- Внешняя оптимизация
- Внутренняя оптимизация
- Комплексное продвижение
Работаю с графическими и дизайнерскими программами Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD. Также офисными программами Mikrosoft Word. Работаю в сети Итернет. Занимаюсь изготовлением сайтов (CMS Jimdo), SEO-продвижением их в сети Интернет и техническим обслуживанием, контент- маркетингом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, AVITO), наружной рекламой и полиграфией.
Занимаюсь производством авторских кукол,декоративных изделий. Разрабатываю дизайн гербов, монограмм. Создала коллекцию ювелирных украшений и знаков отличия. Владею искусством витражной росписи. Отличное знание русского языка. Пишу статьи в журналы. Многократно побеждала в творческих конкурсах. Навыки психолога способствуют работе с клиентами.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Ответственность, коммуникабельность, творческий подход к работе,пунктуальность, настойчивость.