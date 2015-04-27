Vetra7

Зоя Vetra7

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создание сайтов и продающих страниц. Реклама коммерческая и социальная. Дизайн, декор, графика, презентации.

 - ДИЗАЙН САЙТОВ

 - СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ

 - ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ

 - СОЗДАНИЕ FLASH-баннеров

 - СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

 - ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

 - ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

 - СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЙ

 - ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 - ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ В КОНЦЕПЦИЮ

ДИЗАЙН:

  • Web-дизайн
  • Презентации
  • Рекламный  дизайн
  • Графический  дизайн
  • Баннеры  и  gif-анимация
  • Логотипы  и  фирменный  стиль
  • Персонажи,  иконки,  кнопки на сайт
СОЗДАНИЕ  САЙТОВ:

  • Валидная  верстка
  • Удобная  структура  разделов
  • Неограниченное  количество  страниц
  • Легкая  пользовательская  навигация
  • Доступная  система  управления  сайтом  (CMS)
  • Написание  уникальных  авторских  текстов
SEO-продвижение

(включено по умолчанию в сайт):

  • Аудит  сайта
  • Внешняя  оптимизация
  • Внутренняя  оптимизация
  • Комплексное  продвижение
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 Работаю с графическими и дизайнерскими программами Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD. Также офисными программами Mikrosoft Word. Работаю в сети Итернет. Занимаюсь изготовлением сайтов (CMS Jimdo), SEO-продвижением их в сети Интернет и техническим обслуживанием, контент- маркетингом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, AVITO), наружной рекламой и полиграфией.

Занимаюсь производством авторских кукол,декоративных изделий. Разрабатываю дизайн гербов, монограмм. Создала коллекцию ювелирных украшений и знаков отличия. Владею искусством витражной росписи. Отличное знание русского языка. Пишу статьи в журналы. Многократно побеждала в творческих конкурсах. Навыки психолога способствуют работе с клиентами. 

         

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Ответственность, коммуникабельность, творческий подход к работе,пунктуальность, настойчивость.

                                                                                                                                                          