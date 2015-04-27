Создание сайтов и продающих страниц. Реклама коммерческая и социальная. Дизайн, декор, графика, презентации.

- ДИЗАЙН САЙТОВ

- СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ

- ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ

- СОЗДАНИЕ FLASH-баннеров

- СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

- ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЙ

- ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ В КОНЦЕПЦИЮ

ДИЗАЙН:

Web-дизайн

Презентации

Рекламный дизайн

Графический дизайн

Баннеры и gif-анимация

Логотипы и фирменный стиль

Персонажи, иконки, кнопки на сайт

Валидная верстка

Удобная структура разделов

Неограниченное количество страниц

Легкая пользовательская навигация

Доступная система управления сайтом (CMS)

Написание уникальных авторских текстов

(включено по умолчанию в сайт):

Аудит сайта

Внешняя оптимизация

Внутренняя оптимизация

Комплексное продвижение

Работаю с графическими и дизайнерскими программами Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD. Также офисными программами Mikrosoft Word. Работаю в сети Итернет. Занимаюсь изготовлением сайтов (CMS Jimdo), SEO-продвижением их в сети Интернет и техническим обслуживанием, контент- маркетингом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, AVITO), наружной рекламой и полиграфией.

Занимаюсь производством авторских кукол,декоративных изделий. Разрабатываю дизайн гербов, монограмм. Создала коллекцию ювелирных украшений и знаков отличия. Владею искусством витражной росписи. Отличное знание русского языка. Пишу статьи в журналы. Многократно побеждала в творческих конкурсах. Навыки психолога способствуют работе с клиентами.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Ответственность, коммуникабельность, творческий подход к работе,пунктуальность, настойчивость.