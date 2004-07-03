Smm в Instagram

Моя цель заинтересовать и привести к вам клиентов из Инстаграм.Моя задача продвигать ваш профиль в Инстаграм (без ботов).

Что я сделаю.- проведу аудит аккаунта,- составлю контент план на месяц вперёд,- оформлю классную шапку,- настрою таргетированную рекламу,- возьму на себя все функции по ведению Инстаграм аккаунта.

Какие курсы я проходила, кто я.

1) Smm в Инстаграм,

2) Таркетолог,

3) Копирайтер,

4) Веб-дизайнер.

Цены.

1 500руб. – Аудит вашего профиля с рекомендациями и вопросами (отдельно);

Ведение Инстаграм аккаунта с продвижением от 7 000руб. + от 5 000руб. на таргетированную рекламу.

Елизавета15 лет.

Smm занимаюсь 1 год.

Вприкрепленных фотографиях узнаю что больше заходит аудитории художника в течении двух первых недель.