Smm в Instagram
Моя цель заинтересовать и привести к вам клиентов из Инстаграм.Моя задача продвигать ваш профиль в Инстаграм (без ботов).
Что я сделаю.- проведу аудит аккаунта,- составлю контент план на месяц вперёд,- оформлю классную шапку,- настрою таргетированную рекламу,- возьму на себя все функции по ведению Инстаграм аккаунта.
Какие курсы я проходила, кто я.
1) Smm в Инстаграм,
2) Таркетолог,
3) Копирайтер,
4) Веб-дизайнер.
Цены.
1 500руб. – Аудит вашего профиля с рекомендациями и вопросами (отдельно);
Ведение Инстаграм аккаунта с продвижением от 7 000руб. + от 5 000руб. на таргетированную рекламу.
Елизавета15 лет.
Smm занимаюсь 1 год.
Вприкрепленных фотографиях узнаю что больше заходит аудитории художника в течении двух первых недель.
Действие аккаунта приостановлено!