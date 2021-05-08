SMM-специалист

Здравствуйте! Меня зовут Виктория)Я хочу предложить вам услуги менеджера, для помощи в ведении вашего аккаунта. Помогу продвинуть ваш профиль и немного облегчить вашу жизнь. Я предоставляю следующие услуги:разбор аккаунта (ник, шапка профиля, визуал, хайлатсы, посты, стиль)оформление аккаунтасоздание контент-плана (только топовые темы)подбор хэштегов по вашей тематике на каждый день (для привлечения потенциальных подписчиков и клиентов)подбор блогеров для рекламы (полное/частичное ведение рекламы)разбор Директаполное/частичное ведение вашего профиляПомогу вам в создании именно вашей фишки, которая будет выделять вас среди других! БЕСПЛАТНО проведу разбор вашего профиля. Оценю его с точки зрения специалиста. Укажу на сильные и слабые стороны. Я прошла курсы «Администратор Инстаграм» у Наталии Вожаковой, а также участвовала в марафонах для СММ-специалиста, имеется сертификат.Буду рада сотрудничеству珞