ViControll

Надежный и трудолюбивый.

Доброго времени суток. Если Вы это читаете то скорее всего вы ищите сотрудника или рабочего, Я довольно самокритичен и хвастаться своими навыками и достижениями не стану, Я лишь кратко опишу то чем смогу Вам помочь.

1. Я полностью адаптирован к любым удаленным режимам работы, Я могу работать в любое время, как Вам удобно.

2. Я могу работать на любых платформах, как соц.сетях так и сайтах, блогах и т.д.

3. Я никогда не подведу того - кто мне платит.

4. Я могу выполнять много действий на разных платформах одновременно безо всяких задержек.

5. Могу стать администратором, модератором, редактором и даже редактором Вашего ресурса.

6. Я достаточно грамотен и организован.

7. Идеально знаю русский, украинский, английский и немецкий языки.

8. Имею опыт в 4 года ведения и продвижения групп в соц.сетях, 2 года рерайтинг и написание уникальных статей, 2 года работаю СММ, продвигаю группы и сайты.