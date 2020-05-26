😊 качественно и быстро сбор базы вручную,наполнение сайтов 😃

Добрый день!Меня зовут Виктория,имею опыт работы удаленно около 5 лет. Разные проекты различная тематика(озеленение вертикальное,ледэкраны,стоматологические инструменты, спец техника,вентиляционная система,печи и камины,вебинары,школа театра и кино и многое другое...С удовольствием выполню такие задания как:1) Обзвон холодной базы2)Обзвон теплой базы3)Отправка КП4)Сбор баз,информации5)Наполнение сайтов6)Анкетирование и многое другоеЕсть помощники ,быстро , качественно и с любовью выполним задание !Всем хорошего настроения!