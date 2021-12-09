Создаю креативные видео на любую тематику.
Видео рулит!
Начните использовать его для ведения соц. сетей и/или продвижения Вашего бизнеса.
Я помогу Вам достичь успеха, потому что создаю эффектные видео для рекламы и контента, такие как:
~ промо, презентации, анонсы
~ лого, интро, превью
~ shorts videos
Создайте неповторимую атмосферу в вашей семье, сохраните счастливые моменты путешествий, праздников и торжеств благодаря таким видео, как слайд-шоу.
Сделайте меня частью Вашей истории успеха!
Портфолио
- Сторис для инсты15 просмотров
- Промо для инстаграма16 просмотров