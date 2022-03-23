Покажу всю красоту презентаций

Добрый день, Меня зовут Вишневецкий Роман. Я веб-дизайнер. Сейчас выполняю работы на заказ и сотрудничаю с различными компаниями как outsource-дизайнер. Используемые программы: Figma, Photoshop, PS Illustrator, TildaЧто делаю: - UX/UI Designer - Дизайн сайтов - Дизайн мобильных приложений - 3D - дизайн (Персонажи, Иконки, NFT)- Мокапы - Дизайн скриншотов для мобильных приложений (App Store & Google Play )- Баннеры и креативы для рекламы контекстной рекламы (Instagram , VK, FB)- Дизайн шапок для видео на Youtube Дополнительно: - монтаж видео для сайтов и приложений (короткие ролики)В работе применяю такие навыки как: - Анализ ниши- Анализ ЦА - Составление ТЗ- Написание продающего заголовка- Копирайтинг - SEO оптимизация сайтаПортфолио на Behance: https://www.behance.net/RomanWorks056eОриентировочно по ценам: Дизайн Landing Page от 50$3D-дизайн от 10$Рекламные креативы от 5$( Все заказы обсуждаются индивидуально. )Контакты: Instagram: viro.manTelegram: @viromanjwE-mail: [email protected]