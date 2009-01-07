ViRuS

Артем Куликов ViRuS

 
32 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт для промо группы

    Нужен сайт-визитка с простой админкой, с добавлением новостей и работ в портфолио для фирмы, занимающейся организацией праздников, рекламными кампаниями. Дизайн в стиле http://radiorecord.ru/vipmix5 Дальнейшее сотрудничество

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад