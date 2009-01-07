Требуется создание сайта по прототипу http://www.ign.com, http://www.1up.com Укажите примерную стоимость такого проекта
Сайты «под ключ»21 заявка
Закрыт
15 лет назад
Требуется создание сайта по прототипу http://www.ign.com, http://www.1up.com Укажите примерную стоимость такого проекта
Нужен сайт-визитка с простой админкой, с добавлением новостей и работ в портфолио для фирмы, занимающейся организацией праздников, рекламными кампаниями. Дизайн в стиле http://radiorecord.ru/vipmix5 Дальнейшее сотрудничество