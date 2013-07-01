3D-визуализатор

07/2013 – по н/в Дистанционное выполнениезаказов для частных лиц и корпоративных клиентов. Freelance.

Уверенный пользователь: 3DsMax, Adobe Photoshop CC, AutoCAD. MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и электронной почтой (Outlook Express).

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Аналитическое мышление, умение быстро самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, честность, аккуратность, пунктуальность, усидчивость, стремление к профессиональному росту.

УВЛЕЧЕНИЯ: 3D графика, рисование, конный спорт, специализированная и художественная литература, активный отдых.

Сертификаты об окончании (дистанционно) курсов по 3D визуализации:

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https://app.box.com/s/ccut4hdy6qloyern9901

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

https://app.box.com/s/xckfgn8t5ml9qirbq643

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