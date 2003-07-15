Vi_Pro_designer

Дизайнер-3d визуализатор экстерьеров и интерьеров

Основный опыт работы удалённо и в команде с другим 3d визуализатором.

Работа по правкам, доработка проектов от других визуализаторов, разработка своих проектов, работу выполняю в сроки, всегда горю работой - получаю удовольствие от качественно визуализированного объекта!

Есть опыт в административной работе. Могу грамотно поставить задачи/дать инструктаж .Умение решать конфликтные ситуации, навык ведения переговоров и деловой переписки. Коммуникабельность, стрессоустойчивость и аналитический склад ума позволяют мне быстро решать конфликтные ситуации, быстро вникая в суть проблемы и предлагая оптимальный вариант её решения.

А так же работа в компании Москвы, на должности Ведущего 3d визуализатора.

Со всеми присущими требованиями к 3d визуализации и управления персоналом.

Пришлось отказаться от работы из-за переезда.

На предыдущем месте работы мне платили за мою ответственность, качество исполнения своих обязанностей на удаленной основе. За понимание заказчика и его правок. После моих проектов заказчик уходил с желанием вновь вернуться к нам за новым проектом, ещё более качественным. Ведь я всегда развиваюсь и совершенствую свои навыки и качество проектов!