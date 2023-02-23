Viacheslav_T

На пике производительности

Добрый день

Знаюсь в контенте. В свое время имел личный профиль инст. 90К подписчиков и монетизировал его.

Занимаюсь продажами в разных направлениях, умею общаться с клиентом и понять его боль, и довести дело до "продажи" - работаю на себя.

9 лет работы в индустрии машиностроения, знаюсь не только в авто но и имею базу поставщиков и выход на них лично (это мировые производители деталей). В тоже время развитие фирмы в плане за-товарования и введения базы каталожной, с мониторингом конкуренции.

Вообщем, будучи мотивация от работодателя мне море по колено. Готов учится чему-то новому.

Нахожусь в ЕС, стабильно в сети.

Моя цель (она же и мотивация) выйти полностью на удаленку что бы не быть привязанным к одному месту.

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