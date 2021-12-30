QA Engineer

Я много лет работала менеджером по продажам и менеджером проектов в смежных областях. Сейчас я буду развиваться,

Я занимаюсь тестированием как новый вызов и огромная область для профессионального развития. Я организована,

эффективна и хорошо разбираются в деталях. Я закончила курс "GoIt" Stepic", чтобы улучшить свои знания в

сфере. Имею опыт создания и работы с тестовой документацией (тест-кейсы, чек-листы, отчеты об ошибках),

Я хорошо разбираюсь в методах и типах тестирования. Имею некоммерческий опыт разработки веб-сайтов (html, css, js basic).

Уверена, что предыдущий опыт моей работы будет полезен для общения с членами команды и англоговорящими

клиентов. Я вдохновлена, амбициозна и очень ответственный человек, который будет работать со всей страстью, чтобы обеспечить наилучшее качество продукта.