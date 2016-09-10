Vicsin

Валентина Vicsin

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Html-верстальщик

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • LESS
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Табличная верстка(для писем) с адаптивностью к почтовым мессенджерам
Время работы:

Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Сроки соблюдаю, примеры работ можно посмотреть здесь:

1.http://vicsin.mcdir.ru/email/div%20(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F).html

2.http://vicsin.mcdir.ru/letter/table.html