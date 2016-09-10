Html-верстальщик
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- LESS
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Табличная верстка(для писем) с адаптивностью к почтовым мессенджерам
Работаю 7 дней в неделю (Пн-Вс)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Сроки соблюдаю, примеры работ можно посмотреть здесь:
1.http://vicsin.mcdir.ru/email/div%20(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F).html
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