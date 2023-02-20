Web дизайн
Делаю сайты с акцентом на структуру и логику. Моя специализация - digital branding. Создаю эмоциональные и универсальные креативные стили, которые хорошо масштабируются в онлайн среде - от сайта компании и мобильных приложений до социальных сетей и маркетплейсов.
Портфолио
- Карточки для маркетплейсов5 просмотров
- Лендинги7 просмотров
- Дизайн сайтов для инфобизнеса10 просмотров
- Баннеры для интернет магазинов6 просмотров
- Дизайн соцсетей SMM7 просмотров
- Дизайн печатной продукции POS6 просмотров
- Сайт строительной компании7 просмотров
- Сайт компании оконных конструкций6 просмотров