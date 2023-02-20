Victon

Артём Федотов Victon

 
26 летГрузия/Батуми
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Web дизайн

Делаю сайты с акцентом на структуру и логику. Моя специализация - digital branding. Создаю эмоциональные и универсальные креативные стили, которые хорошо масштабируются в онлайн среде - от сайта компании и мобильных приложений до социальных сетей и маркетплейсов.