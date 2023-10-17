Обо Мне

Привет! Меня зовут Виктория Алексеенко, я начинающий UX/UI дизайнер.

Разработаю для Вас дизайн продающего landing page, сайтов-визиток, баннеров и лонгридов. Также могу помочь в оформлении социальных сетей: сторис, обложки, рекламные баннеры, посты.

К своей работе похожу с большой ответственностью. Сделаю красивый и уникальный дизайн с учетом всех ваших пожеланий, который принесет замечательные результаты вашему бизнесу.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.

Мои работы:

https://www.behance.net/viktorialeksee3

https://dribbble.com/Viktopia