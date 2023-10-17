Обо Мне
Привет! Меня зовут Виктория Алексеенко, я начинающий UX/UI дизайнер.
Разработаю для Вас дизайн продающего landing page, сайтов-визиток, баннеров и лонгридов. Также могу помочь в оформлении социальных сетей: сторис, обложки, рекламные баннеры, посты.
К своей работе похожу с большой ответственностью. Сделаю красивый и уникальный дизайн с учетом всех ваших пожеланий, который принесет замечательные результаты вашему бизнесу.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.
Мои работы:
https://www.behance.net/viktorialeksee3
Портфолио
- Дизайн-концепт1 просмотр
- Страница 4041 просмотр
- Landing Pageнет просмотров
- Лонгрид1 просмотр
- Первый экран для интернет-магазинанет просмотров