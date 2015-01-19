Всем привет, меня зовут Виктор, и я создам качественный контент для вашего проекта по разумной цене.
Мои услуги:
- Продающие тексты;
- Обзоры (автомобили, сайты, партнерские программы, электроника, игры, фильмы);
- Новости (все темы, за исключением политической, медицинской и строительной);
- Рецензии (развернутые отзывы на что либо);
- Наполнение интернет магазина, порталов, блогов;
- Администрирование сайтов и сообществ в социальных сетях.
С большим удовольствием работаю с долгосрочными проектами.
Пишите, буду рад выслушать ваши предложения.
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