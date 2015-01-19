Всем привет, меня зовут Виктор, и я создам качественный контент для вашего проекта по разумной цене.

Мои услуги:

- Продающие тексты;

- Обзоры (автомобили, сайты, партнерские программы, электроника, игры, фильмы);

- Новости (все темы, за исключением политической, медицинской и строительной);

- Рецензии (развернутые отзывы на что либо);

- Наполнение интернет магазина, порталов, блогов;

- Администрирование сайтов и сообществ в социальных сетях.

С большим удовольствием работаю с долгосрочными проектами.

Пишите, буду рад выслушать ваши предложения.