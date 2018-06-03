VictorDombarov

Я представляю рекламное агентство SL. Мы - команда специалистов с навыками в рекламе, продвижении, SEO, digital и performance маркетинге.

Мы создали свой проект, где мы предпочитаем применять нестандартные методы и выполнять уникальные задачи. SL создает для клиентов рекламные кампании с открытой аналитикой эффективности, а также визуально оформленные концепции бренда.

Наши услуги

Создание и поддержание имиджа бренда

Имидж бренда - это первое, что видит ваш потенциальный клиент. Профессионально работаем с репутацией, в том числе - негативной. Чистая история для бренда и компании - вот, что важно для спроса и популярности.

Уникальная концепция продвижения

Будет создана с учётом реальных достоинств вашего бренда, компании или услуги. Мы не придумываем то, чего нет. Напротив - наша команда помогает граням продукта засиять ярче.

Планирование и настройка рекламной кампании

Мы запланируем, подготовим и проведем рекламную активность по нескольким каналам, оптимальным для сферы вашей компании.

Всегда предоставляется открытая аналитика эффективности проведенной кампании.

Согласование

Все этапы проекта согласуются с клиентом. По всем проведенным работам предоставляем отчёт.

Performance-маркетинг

Хотите увеличить продажи? Тогда ваша реклама должна быть особенной.

Наши специалисты обладают большим опытом в cоздании permormance-мероприятий для брендов.

PR

Хотите, чтобы о вас узнал весь мир? Поможем создать качественный контент и разместить его в крупных изданиях или на тематических порталах. RUS/ENG

Контент-маркетинг любой сложности

Контекстная реклама

В числе наших клиентов крупный медицинский холдинг, застройщики Санкт-Петербурга,крупная детская стоматология.

Презентация - после знакомства.

Запросы по телефону 8 9046404728

Почта для вопросов и обращений: [email protected]