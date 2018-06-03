VictorDombarov

Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках. Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете ...
Я представляю рекламное агентство SL. Мы - команда специалистов с навыками в рекламе, продвижении, SEO, digital и performance маркетинге.
Мы создали свой проект, где мы предпочитаем применять нестандартные методы и выполнять уникальные задачи. SL создает для клиентов рекламные кампании с открытой аналитикой эффективности, а также визуально оформленные концепции бренда.
Наши услуги
- Создание и поддержание имиджа бренда
- Уникальная концепция продвижения
- Планирование и настройка рекламной кампании
Всегда предоставляется открытая аналитика эффективности проведенной кампании.
- Согласование
- Performance-маркетинг
Наши специалисты обладают большим опытом в cоздании permormance-мероприятий для брендов.
- PR
- Контент-маркетинг любой сложности
- Контекстная реклама
Презентация - после знакомства.
Запросы по телефону 8 9046404728
Почта для вопросов и обращений: [email protected]
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- $150Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад