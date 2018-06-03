VictorDombarov

Донбаров VictorDombarov

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я представляю рекламное агентство SL. Мы - команда специалистов с навыками в рекламе, продвижении, SEO, digital и performance маркетинге.

Мы создали свой проект, где мы предпочитаем применять нестандартные методы и выполнять уникальные задачи. SL создает для клиентов рекламные кампании с открытой аналитикой эффективности, а также визуально оформленные концепции бренда. 

Наши услуги

  • Создание и поддержание имиджа бренда
Имидж бренда - это первое, что видит ваш потенциальный клиент. Профессионально работаем с репутацией, в том числе - негативной. Чистая история для бренда и компании - вот, что важно для спроса и популярности.

  • Уникальная концепция продвижения
Будет создана с учётом реальных достоинств вашего бренда, компании или услуги. Мы не придумываем то, чего нет. Напротив - наша команда помогает граням продукта засиять ярче.

  • Планирование и настройка рекламной кампании
Мы запланируем, подготовим и проведем рекламную активность по нескольким каналам, оптимальным для сферы вашей компании. 

Всегда предоставляется открытая аналитика эффективности проведенной кампании.

  • Согласование
Все этапы проекта согласуются с клиентом. По всем проведенным работам предоставляем отчёт.

  • Performance-маркетинг
Хотите увеличить продажи? Тогда ваша реклама должна быть особенной.

Наши специалисты обладают большим опытом в cоздании permormance-мероприятий для брендов.

  • PR
Хотите, чтобы о вас узнал весь мир? Поможем создать качественный контент и разместить его в крупных изданиях или на тематических порталах. RUS/ENG

  • Контент-маркетинг любой сложности
  • Контекстная реклама
В числе наших клиентов крупный медицинский холдинг, застройщики Санкт-Петербурга,крупная детская стоматология.

Презентация - после знакомства.

Запросы по телефону 8 9046404728

Почта для вопросов и обращений: [email protected]

  • SMM, таргет, ретаргет. Контекст.

    $150

    Сейчас необходимо создать площадки косметологической студии, ВК, Инста и активно привлекать туда участников. Также запустить таргет и ретаргет на площадках.   Если вы умеете привлекать клиентов в группы ВК, развивать эти группы, занимаетесь SMM, можете ...

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад