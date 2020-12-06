Дизайн Сайтов, Интернет магазинов, Landing page
Дизайн Сайтов, Интернет магазинов, Landing page
Порядок работы:
1. Ознакомление с проектом: получения ТЗ, уточнение деталей, сроков, цены.
2. Предоплата 50%
3. Выполнение работы (с учетом 1-го пункта).
4. Демонстрация работы в формате .jpeg.
5. Оплата остальной стоимости.
6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами.
Оплата:
1. Яндекс.Деньги;
2. Карта Приват банка
Портфолио
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Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 2 дней
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