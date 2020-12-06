Дизайн Сайтов, Интернет магазинов, Landing page

Дизайн Сайтов, Интернет магазинов, Landing page

Порядок работы:

1. Ознакомление с проектом: получения ТЗ, уточнение деталей, сроков, цены.

2. Предоплата 50%

3. Выполнение работы (с учетом 1-го пункта).

4. Демонстрация работы в формате .jpeg.

5. Оплата остальной стоимости.

6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами.

Оплата:

1. Яндекс.Деньги;

2. Карта Приват банка