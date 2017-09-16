VictorRyd

Виктор Рудковский VictorRyd

 
53 годаРоссия/Омск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Пополнение биткоинтами

    Нужно на сайт поставить возможность пополнения биткоинтами. А так же сделать скрипт, между 2 игроками чтобы биткоинты разыгрывались 50% на 50% шанс.  Сколько будет стоить?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать сайт

    csgobubble.com - есть такой сайт. Мне нужно сделать один в один. Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать правки WP

    Модуль коллекции, серии требуется; фильтр требуется; урлы исправить (у одного и того же товара куча урлов, надо чтобы один) ; вывести другие товары, с другим цветом в список товара под фотографией, чтобы при наведении на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3д модель

    Существует действующий дизайн изделия детский манеж , необходимо обновить дизайн опорного элемента сохраняя его функцию , но изменить дизайн 2-х деталей и создание 3D модели для проектирования прессформы  Сколько будет стоить?  И сколько времени займет? Задание срочное

    3D-модель
    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3д ролик

    Необходимо сделать 3д ролик, без озвучки Инфографика.  Можно на основе шаблона, так как времени мало. Оставляйте заявки, кто готов помочь. Покажу пожелания. Задание срочное

    Инфографика
    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 1c настройка

    По 1С нужно проверить остатки почему они все не выгружаются и сделать двухстороннюю синхронизацию , что бы информация на сайте по товару обновлялась в 1С, сейчас сайт связан с 1С только в формате:  1С- СайтСколько будет стоить?И кто готов ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно перенести с 1с 8.2 упп в 1с 8.3 бухгалтерию ОС и Малоценку с амортизацией историей и так далее на подобии ввода остатков. что бы можно в новой базе проводить учет.А так же сделать списания и ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
$110
2 балла
6 лет назад
Пополнение биткоинтами
Полностью все клевета! 1. Я через заказчика потратил свое время. Сотрудничество прекратилось по желанию заказчика, без всякой обоснованной на это причины. 2. Заказчик предоплату никакой не переводил. Первый и последний раз работал без предоплаты и не по безопасной сделке. 3. Я всегда на связи. 4. Интересно как я мог сорвать проект, если срок работы 3 дня и сдать проект я должен только в понедельник. Работу я должен был начать вчера в 18:00, а закончить в понедельник 25.09 (сегодня 23.09, 15:00). 5. В конце нашего разговора в скайпе заказчик обозвал меня *тварь неблагодарная*, тоже просто так без причины. 6. На сервисе weblancer.net заказчик написал отрицательный отзыв в котором настоящая клевета, опять без причины. Наивный не знает что все легко доказать и отзыв удалят. 7. В скайпе шантажировал меня. Требовал деньги, тогда снимет отзыв. 8. В скайпе удалил свои сообщения, думает это ему поможет. Не получится скриншоты были сделаны до удаления.
Кидала! Перевел предоплату 50%, а именно 5648 рублей Как только получил предоплату перестал выходить на связь Начал всячески игнорировать. В итоге предоплату, не вернул, проект не сделал. Мошенник! Переписки готовы показать по запросу, любому желающему кто захочет сотрудничать с ним. Как только вернут деньги, готов удалить этот отзыв. Не смотря на то что потерял время, и сорвался проект
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