По 1С нужно проверить остатки почему они все не выгружаются и сделать двухстороннюю синхронизацию , что бы информация на сайте по товару обновлялась в 1С, сейчас сайт связан с 1С только в формате: 1С- СайтСколько будет стоить?И кто готов ...