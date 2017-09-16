ttps://t.me/topspiration_bot?start=438225043 Нужен бот 1 в 1 Сколько будет стоить? И какой срок?
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть верстка, нужно сделать адаптику. 1 страница, оставляйте заявки, кто готов мне помочь. Задание срочное. Ссылку на верстку покажу в ЛСHTML-верстка36 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно на сайт поставить возможность пополнения биткоинтами. А так же сделать скрипт, между 2 игроками чтобы биткоинты разыгрывались 50% на 50% шанс. Сколько будет стоить?Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скопировать верстку. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь Задание срочное. Сайт покажу в ЛС.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
csgobubble.com - есть такой сайт. Мне нужно сделать один в один. Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Модуль коллекции, серии требуется; фильтр требуется; урлы исправить (у одного и того же товара куча урлов, надо чтобы один) ; вывести другие товары, с другим цветом в список товара под фотографией, чтобы при наведении на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существует действующий дизайн изделия детский манеж , необходимо обновить дизайн опорного элемента сохраняя его функцию , но изменить дизайн 2-х деталей и создание 3D модели для проектирования прессформы Сколько будет стоить? И сколько времени займет? Задание срочное3D-графика2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать 3д ролик, без озвучки Инфографика. Можно на основе шаблона, так как времени мало. Оставляйте заявки, кто готов помочь. Покажу пожелания. Задание срочноеВидеомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить модуль кассы яндекс кассы Бралось 2 человека, но не справились... Кто может помочь? Сроки уже очень поджимают Сайт на джангоЗакрыт6 лет назад
По 1С нужно проверить остатки почему они все не выгружаются и сделать двухстороннюю синхронизацию , что бы информация на сайте по товару обновлялась в 1С, сейчас сайт связан с 1С только в формате: 1С- СайтСколько будет стоить?И кто готов ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно подключить яндекс кассу на мой сайт Сайт на джанго. Кто готов помочь? Сколько будет стоить?Закрыт6 лет назад
Сделать парсинг товаров с сайта донора, на наш сайт Оставляйте заявки кто готов помочь Ссылку на сайты покажу в лсВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
На моем тестовом сайте, нужно установить модуль яндекс кассы А так же настроить его. Сайт на системе управления "Джанго" Сколько будет стоить? И сколько времени займет?Закрыт6 лет назад
На главную страницу вывести слайдер Вот сайт http://f2parts.com/ru/ Сайт на prestashop 1.6.1 Модуль слайдера уже куплен и установленВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести с 1с 8.2 упп в 1с 8.3 бухгалтерию ОС и Малоценку с амортизацией историей и так далее на подобии ввода остатков. что бы можно в новой базе проводить учет.А так же сделать списания и ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад