Графический дизайнер Работаю с векторной и растровой графикой. Спектр работ: логотипы

обложки / банеры для печатной продукции

наполнение страницы, сайта (иконки, банеры, кнопки)

перевод из растровой графики в векторную

Я против войны в Украине !