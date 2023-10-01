Графический дизайнер
Работаю с векторной и растровой графикой.
Спектр работ:
логотипы
обложки / банеры для печатной продукции
наполнение страницы, сайта (иконки, банеры, кнопки)
перевод из растровой графики в векторную
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Вертикальный баннер в греческом стиле1 просмотр
- Учебно-методическое пособиенет просмотров
- Журнал о дизайне SONDERнет просмотров
- Борис из игры MOTHER RUSSIA BLEEDSнет просмотров
- Музыкальные обложки для панк-рок группы Лизергин2нет просмотров
Баннеры
нет отзывов
от 1 дня
нет рейтинга