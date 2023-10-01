Victor_Domfree

Александр Victor_Domfree

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Работаю с векторной и растровой графикой.

Спектр работ:

  • логотипы

  • обложки / банеры для печатной продукции

  • наполнение страницы, сайта (иконки, банеры, кнопки)

  • перевод из растровой графики в векторную

Баннеры
нет отзывов
от 1 дня
нет рейтинга