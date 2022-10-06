Victor_Vector

Мастер своего дела. Работа на результат.
Здравствуйте.
Я - это ваш личный помощник в любом деле!
Свободно владею такими языками, такими как английский, немецкий и испанский.
Постоянно совершенствую знания других языков.
Имею очень большой опыт в переводах текста, набора текста, редактуре текста.
Провожу анализы работы текста на уникальность и оригинальность.
Есть также опыт работы в описании статей, без воды, четко по существу.
Также имею опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат, выполняю заказы в кротчайшие сроки за цену, которая вас приятно удивит...
Буду рад сотрудничеству.