Victor_Vector

Мастер своего дела. Работа на результат.

Здравствуйте.

Я - это ваш личный помощник в любом деле!

Свободно владею такими языками, такими как английский, немецкий и испанский.

Постоянно совершенствую знания других языков.

Имею очень большой опыт в переводах текста, набора текста, редактуре текста.

Провожу анализы работы текста на уникальность и оригинальность.

Есть также опыт работы в описании статей, без воды, четко по существу.

Также имею опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполняю заказы в кротчайшие сроки за цену, которая вас приятно удивит...

Буду рад сотрудничеству.