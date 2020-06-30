Приветствую вас на своей странице

Я на практике знаю : AJAX, XML, JSON, Wordpress, Opencart, Yii2, django, flask, Postgresql, mysql. Раздираюсь в различных протоколах. Ну и по стандарту знаю связку html, js, php, mysql.

Умею разрабатывать ботов в телеграм и вк, парсинг сайтов на питоне, верстать страницы, разрабатывать веб-приложения на django.

В моем портфолио есть 12 проектов в которых я использовал различные технологии.

Всегда рад сотрудничеству и вашим предложениям!