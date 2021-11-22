VictoriDesigner

Виктория Трусевич VictoriDesignerVictoriDesigner
31 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер Интерьеров
Более 8 лет создаю не просто "красивые картинки" вашего интерьера, а делаю каждый уголок удобным и практичным для жизни.
✅Создала более 120+ уникальных дизайн - проектов
✅ Сотрудничаю с известными брендами и экономлю вам до 25% бюджета на стройматериалах
✅ Комплектую отделочные материалы без перерасхода
✅ Могу сократить ваше участие в стройке до 25 минут в день
✅ Консультирую онлайн и офлайн бесплатно
Вы можете заказать как комплекс услуг, так и каждую по отдельности:
- Разработка стилистической концепции
- Планировочные решения
- 3D визуализация
- Технические чертежи
- Расчет и закупка материалов
- Авторский надзор
- Строительные и отделочные работы
- Помощь в приемке квартир у застройщика
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