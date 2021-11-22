VictoriDesigner

Дизайнер Интерьеров

Более 8 лет создаю не просто "красивые картинки" вашего интерьера, а делаю каждый уголок удобным и практичным для жизни.

✅Создала более 120+ уникальных дизайн - проектов

✅ Сотрудничаю с известными брендами и экономлю вам до 25% бюджета на стройматериалах

✅ Комплектую отделочные материалы без перерасхода

✅ Могу сократить ваше участие в стройке до 25 минут в день

✅ Консультирую онлайн и офлайн бесплатно

Вы можете заказать как комплекс услуг, так и каждую по отдельности: