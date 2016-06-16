Victoria015

Графический дизайнер. Дизайнер. Верстальщик. Преподаватель Изобразительного искусства и мультипликации в студии

о себе кратко: у меня высшее педагогическое образование (худ-граф)

Дополнительно прошла (1,5 года) курсы художника-аниматора в студии А.Татарского

и курс "основы режиссуры анимации" в Scream School .

Работала аниматором в Мастер-фильме на мульт-сериале "Сухарева башня" .

Работала 7 лет художником-дизайнером в Публикаторском отделе музея Рерихов (дизайн и оформление книг, альбомов, каталогов, календарей, рекламных буклетов, плакатов, музейных экспозиций)

Профессионально работаю в программах пакета Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Flash, а также в Corel Draw.

Увлекаюсь анимацией (Flash, Anime Studio Pro, After Effect).

Свободно рисую от руки и на планшете.

Ответственная, креативная, доброжелательная и общительная.

(916) 106-62-98, [email protected]