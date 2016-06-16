Victoria015

о себе кратко: у меня высшее педагогическое образование (худ-граф)
Дополнительно прошла (1,5 года) курсы художника-аниматора в студии А.Татарского
и курс "основы режиссуры анимации" в Scream School.
Работала аниматором в Мастер-фильме на мульт-сериале "Сухарева башня".
Работала 7 лет художником-дизайнером в Публикаторском отделе музея Рерихов (дизайн и оформление книг, альбомов, каталогов, календарей, рекламных буклетов, плакатов, музейных экспозиций)
Профессионально работаю в программах пакета Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Flash, а также в Corel Draw.
Увлекаюсь анимацией (Flash, Anime Studio Pro, After Effect).
Свободно рисую от руки и на планшете.
Ответственная, креативная, доброжелательная и общительная.
(916) 106-62-98, [email protected]