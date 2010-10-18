Victoria123

Виктория Гаранина Victoria123Victoria123
34 годаРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Контент-менеджер
Добрый день. Хотела бы устроиться контент-менеджером по заполнению сайтов. Имею опыт работы в движках:
1. wordpress
2. dle
3. simpla
4. WebAsyst Shop-Script
Имеются знания html на уровне начинающего пользователя. Качественно и точно в срок выполняю поставленные задачи. Имеется опыт по заполнению интернет-магазинов различной тематики (сотовые телефоны, промышленное оборудование, недвижимость и др.).
Действие аккаунта приостановлено!