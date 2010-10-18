Victoria123

Контент-менеджер

Добрый день. Хотела бы устроиться контент-менеджером по заполнению сайтов. Имею опыт работы в движках:

1. wordpress

2. dle

3. simpla

4. WebAsyst Shop-Script

Имеются знания html на уровне начинающего пользователя. Качественно и точно в срок выполняю поставленные задачи. Имеется опыт по заполнению интернет-магазинов различной тематики (сотовые телефоны, промышленное оборудование, недвижимость и др.).