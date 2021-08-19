Victoria221B

Копирайтинг, рерайтинг, таргетинговая реклама
- Меня зовут Виктория. Мне 19 лет. Я являюсь студенткой Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета. Являюсь действующим копирайтером с опытом около 3х лет. В настоящее время активно составляю кейсы и нарабатываю опыт в области таргетированной рекламы, в связи с чем могу настроить вам рекламу за символическую стоимость. В работе дотошна, ответственна и не проматываю дедлайны. Открыта к любым предложениям.
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