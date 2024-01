VictoriaGor

Writer/Technical Translator

Да, это именно то место, где вы получите качественный текст за адекватную сумму. Привет!

Начинала работать удаленно, когда это еще не было мейнстримом: перевод текстов общей тематики, технический и художественный, рерайтинг/копирайтинг, расшифровка аудио/видеозаписей, журналистика.

Языки: английский (fluent), русский (родной), украинский (родной), базовый испанский (в процессе изучения).

Более трех лет опыта работы в сфере телекоммуникаций (Skylark Inc. (IT Products and Solutions for Television Broadcasting and Production):

Написание и перевод материалов для сайта компании: новости, гайды, техническая документация (http://skylark.tv/), включая верстку документов и перевод изображений (базовое владение Photoshop).

Ручное тестирование обновлений программного обеспечения, поставляемого компанией.

Участие в IBC 2014 (Amsterdam) в качестве консультанта и переводчика на стенде Skylark.

Организация стенда Skylark для NAB 2015 (Las Vegas): переговоры по рекламе стенда, аренде и инсталляции оборудования.

Изучаю HTML, CSS, Javascript - в перспективе это может прекрасно дополнить наше сотрудничество.

Занимаюсь музыкой, современным танцем/театром, импровизацией, перформативными практиками, йогой и т.п. Есть опыт перевода материалов (анонсы, статьи, синопсисы, интервью, резюме) в этих и смежных с ними сферах (анатомия, идеокинезис, боевые искусства, обзоры музыкальных альбомов, инструментов и пр.).

Кроме того, интересуюсь великим множеством вещей из других областей, что делает меня идеальным исполнителем для ваших самых непредсказуемо странных заданий.

Охарактеризовать себя? Коммуникабельна, активна, способна мыслить творчески даже без утреннего кофе, быстро обучаюсь. Гарантирую здоровый перфекционизм и умение взглянуть на задачу под разными углами. Открыта к диалогу и конструктивной критике.

Как со мной связаться?