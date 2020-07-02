VictoriaHmeleva

Монтаж видео и ретушь фото, создание анимации, векторных и графических изображений

Обучаюсь в университете по специальности информатика в дизайне на последнем курсе. Имею опыт работы с заказчиками в разных областях. Имеется опыт в монтаже видео и ретуши фото, создание анимации, векторных и графических изображений. Уверенное владение пакетами программ компании Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, Premiere Pro.