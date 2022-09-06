Меня зовут Вика, и я — графический дизайнер.
Моей основной специализацией является разработка фирстилей для брендов разной направленности: я работала со строительными компаниями, ресторанами, языковыми школами и представителями многих других сфер бизнеса.
Я — сторонница комплексного подхода к визуальному оформлению бренда. Логотип — основной, но далеко не единственный элемент, по которому ваш бренд начнут узнавать, и моя задача — разработать такую среду, в которой ваш лого будет жить и запоминаться потребителю.
Что я делаю:
— Разрабатываю логотипы и знаки
— Нахожу цветовые и шрифтовые решения для бренда
— Разрабатываю полиграфию в соответствии с фирстилем
— Оформляю соцсети
— Создаю руководство по применению фирстиля
А также:
— Предлагаю решения для развития бренда
— Помогаю с неймингом и позиционированием бренда
— Даю полезные советы, если меня об этом просят
Жду ваших заказов, если вы только планируете открыть своё дело, уже сделали это или хотите обновить визуал своего давно существующего бизнеса!
Портфолио
- Логотип для мастера ногтевого сервиса3 просмотра
- Фирстиль для бренда женской обуви1 просмотр
- Логотип для группы охранных предприятий1 просмотр