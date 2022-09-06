Графический дизайнер

Меня зовут Вика, и я —

Моей основной специализацией является разработка фирстилей для брендов разной направленности: я работала со строительными компаниями, ресторанами, языковыми школами и представителями многих других сфер бизнеса.

Я — сторонница комплексного подхода к визуальному оформлению бренда. Логотип — основной, но далеко не единственный элемент, по которому ваш бренд начнут узнавать, и моя задача — разработать такую среду, в которой ваш лого будет жить и запоминаться потребителю.

Что я делаю:

— Разрабатываю логотипы и знаки

— Нахожу цветовые и шрифтовые решения для бренда

— Разрабатываю полиграфию в соответствии с фирстилем

— Оформляю соцсети

— Создаю руководство по применению фирстиля

А также:

— Предлагаю решения для развития бренда

— Помогаю с неймингом и позиционированием бренда

— Даю полезные советы, если меня об этом просят

Жду ваших заказов, если вы только планируете открыть своё дело, уже сделали это или хотите обновить визуал своего давно существующего бизнеса!