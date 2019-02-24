VictoriaNastina

Виктория Настина VictoriaNastinaVictoriaNastina
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
✓ рерайтинг; ✓ копирайтинг; ✓ SEO и HTML
Работая со мной, вы гарантированно получаете:
✓ строгое соблюдение сроков сдачи проекта;
✓ грамотно написанные SEO-оптимизированные тексты;
✓ уникальность минимум 95%;
✓ HTML разметка (если она необходима).
Не пропадаю без предупреждения. Не делаю бесплатные тестовые задания. Работаю только по предоплате.
Являюсь дипломированным специалистом в сфере туризма.
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