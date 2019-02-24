VictoriaNastina

Виктория Настина VictoriaNastina

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
&#10003; рерайтинг; &#10003; копирайтинг; &#10003; SEO и HTML

Работая со мной, вы гарантированно получаете: 

✓ строгое соблюдение сроков сдачи проекта; 

✓ грамотно написанные SEO-оптимизированные тексты; 

✓ уникальность минимум 95%; 

✓ HTML разметка (если она необходима). 

Не пропадаю без предупреждения. Не делаю бесплатные тестовые задания. Работаю только по предоплате. 

Являюсь дипломированным специалистом в сфере туризма.

HTML